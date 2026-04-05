Adams all’80’ spinge il Torino verso la salvezza, Pisa sempre più nei guai

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Un gol di Adams all'80' spinge il Torino verso la salvezza e inguaia il Pisa. L'1-0 granata in casa dei nerazzurri vale infatti tre punti importanti per la squadra di D'Aversa che va a quota 36, nove sopra il terzultimo Lecce (e Cremonese che oggi ha perso) e 4 più della Fiorentina che con la vittoria di ieri è salita a 32. Per il Pisa, ultimo a 18 punti come il Verona, la salvezza è a nove punti (27 appunto se però il Lecce domani non dovesse fare punti altrimenti la classifica si allunga).