FirenzeViola Dalla crisi del Cagliari alla rincorsa salvezza del Lecce: il calendario dei club in lotta

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Dopo aver analizzato e studiato attentamente il calendario della Fiorentina fino al termine del campionato. Poniamo attenzione alle prossime 7 partite stagionali dei club, che sono ancora in lotta per la retrocessione con la formazione di Paolo Vanoli. Le squadre in questione sono cinque: Lecce, Cremonese, Torino, Genoa e Cagliari. Tutte con un massimo di quattro punti di distacco o di vantaggio dal club gigliato all'inizio del 31esimo turno.



Minacce per la viola

La Fiorentina deve guardarsi sia davanti, ma soprattutto dietro, perché sono Lecce e Torino le due squadre con il cammino meno tortuoso, che possono occupare le caselle per cui la viola lotta. La squadra di Di Francesco inizierà la sua rincorsa alla salvezza contro il Bologna, una squadra con poco da chiedere al campionato e con un cruciale impegno infrasettimanale in Europa League contro l'Aston Villa per l'andata dei quarti di finale, che toglierà energie ai rossoblù. In seguito ospiterà la Fiorentina in uno scontro diretto che dirà tanto delle chance di salvezza di entrambe. Di lì tutto liscio con Verona e Pisa, già moralmente retrocesse, ai cui seguiranno Sassuolo e Genoa. Unico scoglio: la Juventus in lotta per la Champions League a due giornate dal termine. Calendario agevole anche per il Torino, considerando il valore della rosa e l'impulso positivo ricevuto con l'arrivo di D'Aversa, che sfiderà in ordine: Verona, Cremonese, Inter, Udinese, Sassuolo, Cagliari e Juventus. Dunque tante chance di fare punti validi per raggiungere l'obiettivo, con in mezzo Inter e Juventus a caccia di punti per i rispettivi traguardi.



Calendari complicati

Per il resto dei suddetti club in lotta, il calendario non è altrettanto benevolo. Partiamo dalla Cremonese, che determinerà la sua permanenza nella massima serie del calcio italiano nelle prossime due giornate, dove sarà impegnata con Cagliari e Torino. In caso di doppio successo i grigiorossi aumenterebbero notevolmente le loro chance di salvezza e di conseguenza inguaierebbero entrambe le sue due sfidanti. Se ciò non dovesse verificarsi si ridurrebbero tremendamente le percentuali di riuscita, soprattutto guardando gli impegni: Napoli, incredibilmente ancora in corsa per il titolo, Lazio, Pisa, Udinese e Como, che all'ultimo incontro stagionale potrebbe essere ancora occupato con la disputa Champions. Ora arriviamo alla squadra più in difficoltà nella zona salvezza, ovvero il Cagliari, che ha raccolto appena 2 punti negli ultimi 9 turni. Oltre a questa drammatica statistica bisogna aggiungere un percorso, che parte con lo scontro diretto con la Cremonese, ma prosegue con Inter, Atalanta, Bologna, Udinese, Torino e Milan. Tutte partite proibitive per la formazione di Pisacane, tra le quali può solo sperare in un basso stimolo classifica per Udinese e Bologna e nella salvezza già acquisita del Torino. Concludiamo con il Genoa, la cui strada verso la salvezza è facilitata dal vantaggio di 6 punti, ma è messa a rischio dai prossimi appuntamenti contro: Sassuolo, che ha già dimostrato a più riprese di non fare sconti a nessuno, Pisa, Como e Atalanta, entrambe in lotta per l'Europa. In queste partite i rossoblù determineranno se saranno salvi e liberi da ogni preoccupazione o se saranno risucchiati nel cuore della disputa salvezza, prima di fronteggiare Fiorentina, Milan e Lecce.

Ecco il calendario di Torino, Cagliari, Cremonese, Genoa e Lecce:

Giornata 32

Cagliari-Cremonese

Torino-Verona

Genoa-Sassuolo

Bologna-Lecce

Giornata 33

Inter-Cagliari

Cremonese-Torino

Pisa-Genoa

Lecce-Fiorentina

Giornata 34

Napoli-Cremonese

Verona-Lecce

Genoa-Como

Torino-Inter

Cagliari-Atalanta

Giornata 35

Atalanta-Genoa

Bologna-Cagliari

Cremonese-Lazio

Pisa-Lecce

Udinese-Torino

Giornata 36

Cagliari-Udinese

Cremonese-Pisa

Fiorentina-Genoa

Lecce-Juventus

Torino-Sassuolo

Giornata 37

Cagliari-Torino

Genoa-Milan

Sassuolo-Lecce

Udinese-Cremonese

Giornata 38

Cremonese-Como

Lecce-Genoa

Milan-Cagliari

Torino-Juventus