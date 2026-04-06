Dalla crisi del Cagliari alla rincorsa salvezza del Lecce: il calendario dei club in lotta
Dopo aver analizzato e studiato attentamente il calendario della Fiorentina fino al termine del campionato. Poniamo attenzione alle prossime 7 partite stagionali dei club, che sono ancora in lotta per la retrocessione con la formazione di Paolo Vanoli. Le squadre in questione sono cinque: Lecce, Cremonese, Torino, Genoa e Cagliari. Tutte con un massimo di quattro punti di distacco o di vantaggio dal club gigliato all'inizio del 31esimo turno.
Minacce per la viola
La Fiorentina deve guardarsi sia davanti, ma soprattutto dietro, perché sono Lecce e Torino le due squadre con il cammino meno tortuoso, che possono occupare le caselle per cui la viola lotta. La squadra di Di Francesco inizierà la sua rincorsa alla salvezza contro il Bologna, una squadra con poco da chiedere al campionato e con un cruciale impegno infrasettimanale in Europa League contro l'Aston Villa per l'andata dei quarti di finale, che toglierà energie ai rossoblù. In seguito ospiterà la Fiorentina in uno scontro diretto che dirà tanto delle chance di salvezza di entrambe. Di lì tutto liscio con Verona e Pisa, già moralmente retrocesse, ai cui seguiranno Sassuolo e Genoa. Unico scoglio: la Juventus in lotta per la Champions League a due giornate dal termine. Calendario agevole anche per il Torino, considerando il valore della rosa e l'impulso positivo ricevuto con l'arrivo di D'Aversa, che sfiderà in ordine: Verona, Cremonese, Inter, Udinese, Sassuolo, Cagliari e Juventus. Dunque tante chance di fare punti validi per raggiungere l'obiettivo, con in mezzo Inter e Juventus a caccia di punti per i rispettivi traguardi.
Calendari complicati
Per il resto dei suddetti club in lotta, il calendario non è altrettanto benevolo. Partiamo dalla Cremonese, che determinerà la sua permanenza nella massima serie del calcio italiano nelle prossime due giornate, dove sarà impegnata con Cagliari e Torino. In caso di doppio successo i grigiorossi aumenterebbero notevolmente le loro chance di salvezza e di conseguenza inguaierebbero entrambe le sue due sfidanti. Se ciò non dovesse verificarsi si ridurrebbero tremendamente le percentuali di riuscita, soprattutto guardando gli impegni: Napoli, incredibilmente ancora in corsa per il titolo, Lazio, Pisa, Udinese e Como, che all'ultimo incontro stagionale potrebbe essere ancora occupato con la disputa Champions. Ora arriviamo alla squadra più in difficoltà nella zona salvezza, ovvero il Cagliari, che ha raccolto appena 2 punti negli ultimi 9 turni. Oltre a questa drammatica statistica bisogna aggiungere un percorso, che parte con lo scontro diretto con la Cremonese, ma prosegue con Inter, Atalanta, Bologna, Udinese, Torino e Milan. Tutte partite proibitive per la formazione di Pisacane, tra le quali può solo sperare in un basso stimolo classifica per Udinese e Bologna e nella salvezza già acquisita del Torino. Concludiamo con il Genoa, la cui strada verso la salvezza è facilitata dal vantaggio di 6 punti, ma è messa a rischio dai prossimi appuntamenti contro: Sassuolo, che ha già dimostrato a più riprese di non fare sconti a nessuno, Pisa, Como e Atalanta, entrambe in lotta per l'Europa. In queste partite i rossoblù determineranno se saranno salvi e liberi da ogni preoccupazione o se saranno risucchiati nel cuore della disputa salvezza, prima di fronteggiare Fiorentina, Milan e Lecce.
Ecco il calendario di Torino, Cagliari, Cremonese, Genoa e Lecce:
Giornata 32
Cagliari-Cremonese
Torino-Verona
Genoa-Sassuolo
Bologna-Lecce
Giornata 33
Inter-Cagliari
Cremonese-Torino
Pisa-Genoa
Lecce-Fiorentina
Giornata 34
Napoli-Cremonese
Verona-Lecce
Genoa-Como
Torino-Inter
Cagliari-Atalanta
Giornata 35
Atalanta-Genoa
Bologna-Cagliari
Cremonese-Lazio
Pisa-Lecce
Udinese-Torino
Giornata 36
Cagliari-Udinese
Cremonese-Pisa
Fiorentina-Genoa
Lecce-Juventus
Torino-Sassuolo
Giornata 37
Cagliari-Torino
Genoa-Milan
Sassuolo-Lecce
Udinese-Cremonese
Giornata 38
Cremonese-Como
Lecce-Genoa
Milan-Cagliari
Torino-Juventus
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