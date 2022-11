L.ALBERTO, Servono 20 milioni: il 20% va al Liverpool

Rimane al centro delle attenzioni il futuro di Luis Alberto. La situazione sul centrocampista della Lazio, attenzionato anche dalla Fiorentina, come spiega Il Messaggero, è chiara: se arriverà un'offerta da 20 milioni di euro può partire, altrimenti non si muoverà da Roma. Questo perché, come sottolinea il quotidiano, il 20% dell'incasso dalla sua cessione verrà girato al Liverpool, ex squadra dello spagnolo che detiene ancora la percentuale sulla futura rivendita.