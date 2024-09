L. ALBERTO, Contro la Fiorentina fui davvero il 'Mago'

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In una lunga lettera scritta per Cronache di Spogliatoio, Luis Alberto ha raccontato: "Tutti mi avete chiamato 'Mago'. Per me, la volta in cui sono stato davvero mago, è stata una partita contro la Fiorentina. Una situazione in cui il 95% dei calciatori spara la palla: io invece l’ho controllata di testa in mezzo a due, li ho superati, ho fatto una finta e ho servito Ciro. Peccato che era in fuorigioco. Lì sì, che giocavo con la mente libera".