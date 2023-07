FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riferito in questi minuti da Sky, il Catanzaro ha chiuso per gli arrivi di Dimo Krastev in prestito dalla Fiorentina e di Andrea Oliveri dall'Atalanta, che saranno a in Calabria martedì per svolgere le visite mediche e aggregarsi al resto della squadra in tempo per l'inizio del raduno.