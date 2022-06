KOUAME, Può diventare pedina di scambio: le ipotesi

Dopo una stagione positiva in prestito all'Anderlecht, Christian Kouame ritorna alla base (Firenze) ma sembra già con le valigie in mano: l'attaccante di proprietà della Fiorentina è infatti sul mercato ed ha diverse richieste; la carta Kouame, spiega La Nazione, potrebbe essere utile anche per il mercato in entrata della Fiorentina. Visto l'interesse del Bologna sull'ivoriano, il quotidiano fiorentino ipotizza uno scambio tra Kouame e Marko Arnautovic: il Bologna ha chiesto informazioni alla Fiorentina per il classe '97 e non è un mistero che i viola stiano cercando una punta di peso da affiancare in rosa ad Arthur Cabral.

La Nazione scrive infatti che, al sondaggio dei rossoblù per Kouamé, la Fiorentina abbia risposto chiedendo informazioni su Arnautovic. Kouame come pedina di scambio, non solo col Bologna ma anche in un altro potenziale affare, stavolta con l'Atalanta, con Lovato o Gollini che potrebbero entrare nell'affare.