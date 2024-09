KOUAME, È stato emozionante fare il capitano oggi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Christian Kouame, oggi capitano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio per 0-0 contro l'Empoli: "Dobbiamo cercare di giocare di più insieme. Certe volte siamo arrivati davanti e c'era la possibilità di giocare per l'altro e abbiamo fatto scelte individuali. Sono uno dei più anziani di questa squadra e se posso parlare lo faccio".

Si aspettava questo inizio di stagione?

"Abbiamo cambiato tanto. Il mister e lo staff, il sistema di gioco, tanti giocatori... Un po' di difficoltà ce le aspettavamo ma anche noi dobbiamo essere bravi a coinvolgere tutti velocemente e cercare di vincere le partite".

Cosa significa la fascia da capitano? Il suo rinnovo è fatto?

"Ero uscito a vedere il campo, poi mi ha chiamato il team manager e quando il mister mi ha detto che avrei fatto il capitano e se me la sentivo, ho risposto che non mi potevo tirare indietro. Sono uno di quelli che ha giocato di più nella Fiorentina e non ho paura di fare il capitano. Non me l'aspettavo ed è stato emozionante. Del rinnovo ne parleremo ma non ci sono problemi, ormai sono di Firenze".

Cosa intende dire che dovete trovarvi di più?

"Bisogna aiutare i nuovi che sono arrivati. Io, Ikone e Sottil dobbiamo fare capire loro che possono contare su di noi, che siamo qua da tanto. Dobbiamo aiutarli a stare bene quando sono in campo, che abbiano fiducia in noi. In questo gioco bisogna aiutarsi uno con l'altro. Oggi dovevo mettere Kean e Colpani in condizione, quando giochiamo insieme i risultati vengono. Basta vedere la scorsa, quando Gud ha tirato i due rigori".