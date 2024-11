KEAN 2, Al Psg aiutato dai campioni. La Nazionale...

FirenzeViola.it

Il centravanti della Fiorentina Moise Kean ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic, QUI il primo estratto, in cui parla non solo del suo super avvio di stagione in viola, ma anche della sua vita privata. Queste le sue dichiarazioni riguardo alla maturazione raggiunta durante il periodo alla Juventus: "La Juventus mi ha insegnato molta disciplina. Mi hanno preso dal nulla. Ero un ragazzino di strada e mi hanno insegnato molto. Ho lasciato casa presto e loro sono stati più di una famiglia per me. Mi hanno buttato in prima squadra a 16 anni ed è stato un sogno".

Riguardo all'esperienza all'Everton

"Di tutte le esperienze che ho avuto, non mi sentirete mai dire che ne ho avuta una brutta. Trovo aspetti positivi in ​​tutte. Se non avessi trascorso quell'anno all'Everton , non avrei imparato molte cose. Sono stato un po' sfortunato. Pensavo di giocare un po' di più. Avevo 19 anni. Sono arrivato dalla Juventus e pensavo di fare scintille. Sfortunatamente, non è andata così. Abbiamo cambiato tre allenatori quell'anno e mentalmente... era tutto nuovo per me. In Inghilterra erano così abituati a non vedere il sole che facevano barbecue sulla spiaggia in inverno. Erano in maniche corte in inverno. Ho pensato: 'Questi sono fuori di testa'. Ma l'Inghilterra mi ha fatto imparare molto su me stesso. Sono maturato tanto. Quando sono arrivato lì non giocavo molto. Pensavo: 'Come faccio a non entrare in questa squadra, all'Everton?' Mentalmente, mi ha fatto crescere. Non giocavo ed è stato nei momenti bui che ho capito che dovevo stringere i denti e allenarmi ancora di più. Poi è arrivata la possibilità di andare al PSG, mi sono trasferito lì e ho tirato fuori tutto quello che potevo. Non giocavo all'Everton e sapevo che dovevo dare il triplo. È andata così".

Sul rapporto con Mbappe e Neymar al PSG

"Si può imparare solo stando accanto a campioni come Mbappé e Neymar. Anche se non vuoi imparare, solo guardandoli, impari. Li guardi e vedi cose che non sono normali e pensi tra te e te, 'Voglio provare a farlo'. Sono stato davvero fortunato a giocare con loro, mi hanno insegnato molto. Non erano solo loro, anche Leandro Paredes , Marquinhos e Presnel Kimpembe. Sapevano che non era andata bene per me all'Everton e mi hanno aiutato. Delle persone fantastiche, di cuore. Ho sentito l'amore intorno a me e ho fatto bene per questo. Solo mostrandomi l'80% di quello che facevano ogni giorno mi hanno fatto desiderare di fare bene. Quando hai persone intorno a te che si preoccupano per te e credono in te, significa molto".

Infine Kean parla anche del suo rapporto con la maglia della Nazionale

"Tengo molto alla nazionale. Mi ha fatto male non essere stato convocato per la fase finale di Euro2020 e non essere riuscito a partecipare al torneo la scorsa estate. È una cosa da cui ho imparato anch'io. Devo dimostrare di meritare di essere lì. Ogni volta che giochi per l'Italia devi sudare e dimostrare quanto sia importante indossare quella maglia".