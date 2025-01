KAYODE, Brentford club giusto per me, sogno l'Europa

FirenzeViola.it

Michael Kayode ha rilasciato le sue prime parole come giocatore del Brentford al sito ufficiale del club inglese: "Sono così emozionato perché volevo venire qui. Penso che il Brentford sia il club perfetto per me. Amo lo stadio, i tifosi e i miei compagni di squadra. Voglio lavorare partita per partita, ma il mio sogno con il Brentford sarebbe quello di aiutarli a raggiungere le competizioni europee la prossima stagione".

Il giocatore appena ufficializzato giovedì ha incontrato alcuni dei suoi nuovi compagni di squadra a Jersey Road. Oltre a parlare con l'allenatore dei Bees Thomas Frank ha incontrato l'attaccante Igor Thiago, che ha segnato per l'ex squadra del Club Brugge nella semifinale di UEFA Europa Conference League contro la Fiorentina l'anno scorso. "Ero al campo di allenamento e il primo compagno di squadra che ho visto è stato Igor Thiago", ha spiegato. "Ho giocato contro di lui l'anno scorso nella semifinale della Conference League. Mi ha parlato degli altri compagni di squadra e ha detto che è un gruppo fantastico. Inoltre ho avuto una conversazione con Thomas Frank e adoro le sue idee. Ama pressare e prendere la palla: penso che sia un allenatore fantastico".

Alla domanda su cosa i tifosi possono aspettarsi di vedere da lui, il nuovo numero 33 del Brentford ha aggiunto: "Sono veloce e forte. Mi piace dare molto aiuto ai miei compagni di squadra, mi piace avanzare come terzino. Voglio aiutare i miei compagni di squadra a segnare gol e a vincere nei momenti difficili e nelle partite difficili".