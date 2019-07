La Fiorentina prova il sorpasso sul Genoa per Daichi Kamada, 22enne trequartista dell'Eintracht Francoforte, l'anno scorso in prestito in Belgio al Sint-Truiden. Il Grifone è però comunque convinto di riuscire a spuntarla dato che si è mosso con grande decisione su di lui. A riportarlo è Il Secolo XIX in edicola questa mattina.