Tragedia negli arbitri: morto a 38 anni Rob Dieperink, VAR di Palace-Fiorentina

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Tragedia nel mondo del calcio internazionale: è morto a soli 38 anni Rob Dieperink, arbitro olandese di caratura internazionale che avrebbe dovuto prendere parte ai Mondiali in corso, ma che aveva dovuto rinunciare alla manifestazione dopo una vicenda giudiziaria risalente alla scorsa primavera.

Il corpo del fischietto è stato ritrovato senza vita a Borculo, sua città natale nei Paesi Bassi. La polizia olandese ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso, ma al momento ha escluso il coinvolgimento di altre persone.

Dieperink era noto anche ai tifosi della Fiorentina: lo scorso aprile era stato designato come addetto VAR per la sfida di andata dei quarti di finale di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina. Prima della gara però era stato arrestato dalla polizia inglese nell'hotel londinese dove alloggiava, con un'accusa di violenza sessuale su minore successivamente ritirata per mancanza di prove. Dopo il rilascio, il caso era stato archiviato. Una notizia che oggi lascia sotto choc il mondo arbitrale e tutto il calcio europeo.