La Juve ha scelto il dopo-Comolli: è Carnevali l'obiettivo numero uno per i bianconeri
Dopo il più che probabile addio di Damien Comolli, contina la rivoluzione in casa Juventus: secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il francese potrebbe non essere l'unico a saltare, visto che il club bianconero sta pensando concretamente anche a interrompere i rapporti con Modesto e Ottolini.
L'unico che resterebbe, dunque, sarebbe Giorgio Chiellini, che dovrebbe comunque essere affiancato da altre figure e in questo senso i nomi in cima alla lista sono quelli di Giovanni Carnevali, oggi al Sassuolo, con il ruolo di amministratore delegato, e Matteo Tognozzi, per quello che sarebbe un ritorno in bianconero. Presto arriveranno ulteriori aggiornamenti ma la notizia principale resta questa e la Juventus è pronta alla rivoluzione.
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