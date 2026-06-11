Uno studio di Greenly lancia l'allarme: saranno i Mondiali più inquinati di sempre
A poche ore dall'inizio del Mondiale 2026, uno studio di Greenly lancia l'allarme sull'impatto ambientale della competizione. Secondo l'analisi, il torneo organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico potrebbe generare circa 7,8 milioni di tonnellate di CO₂, oltre il doppio rispetto ai Mondiali del 2022 in Qatar. A pesare maggiormente sarebbero le lunghe distanze tra le sedi di gara e l'aumento delle squadre partecipanti da 32 a 48.
Lo studio evidenzia come l'87% delle emissioni complessive derivi dagli spostamenti dei tifosi, con i viaggi degli spettatori responsabili di oltre 6,8 milioni di tonnellate di CO₂. Greenly sottolinea inoltre l'assenza di obiettivi ambientali specifici fissati dalla FIFA per questa edizione e propone soluzioni come una maggiore concentrazione geografica degli eventi e un potenziamento dei trasporti sostenibili.
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