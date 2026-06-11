Juventus-Comolli, è finita: per sostituirlo in pole c'è Carnevali

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La Juventus è pronta a voltare pagina. Dopo la riunione andata in scena alla Continassa, il club bianconero ha deciso di interrompere il rapporto con Damien Comolli, che non sarà più l'amministratore delegato della società. Manca soltanto l'ufficialità, ma la scelta è ormai stata definita. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.

Si chiude così dopo appena una stagione l'esperienza del dirigente francese a Torino. A pesare sarebbero stati soprattutto i risultati deludenti dell'ultima annata, tra un mercato che non ha dato i frutti sperati e il sesto posto finale in campionato. La rivoluzione potrebbe però non fermarsi qui: in uscita ci sarebbero anche Francois Modesto e Marco Ottolini. Per il futuro, secondo Tmw, il principale candidato a raccogliere l'eredità di Comolli è Giovanni Carnevali. L'attuale amministratore delegato del Sassuolo resta il nome in cima alla lista della Juventus, anche se l'operazione non si presenta semplice e dovrà essere definita nelle prossime settimane.