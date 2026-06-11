Artan escluso da Infantino e Trump, scelto da Ceferin: il somalo arbitrerà la finale di Supercoppa Uefa

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Un riconoscimento prestigioso per Omar Abdulkadir Artan. L'arbitro somalo è stato designato per dirigere la Supercoppa UEFA 2026, in programma il prossimo 12 agosto a Salisburgo tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Una nomina dal forte valore simbolico e tecnico, arrivata nonostante l'esclusione dai Mondiali 2026 in seguito al mancato ingresso negli Stati Uniti voluto da Donald Trump.

Il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha spiegato così la scelta della Confederazione europea: "Omar Artan è un arbitro giovane ma già esperto, che si è distinto ai massimi livelli della Confederazione Africana di Calcio. Il calcio è fatto per unire le persone e la UEFA vuole dimostrare il suo rispetto per Omar e per le sue eccezionali capacità arbitrali, che gli sono valse una nomina così prestigiosa. Sono grato al mio amico, il presidente della CAF Patrice Motsepe, per aver sostenuto con entusiasmo la nostra iniziativa".

Anche il numero uno della CAF ha celebrato il traguardo raggiunto dal direttore di gara somalo: "Omar Artan ha reso estremamente orgogliosi la Somalia e l'intero continente africano. Il premio di Arbitro dell'Anno CAF 2025 e la sua nomina ad arbitro della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono un riconoscimento delle sue capacità arbitrali di livello mondiale e del rispetto internazionale di cui gode. Questo è un grande onore per Omar Artan e per gli arbitri africani, ed è anche un eccellente esempio di come il calcio possa unire e aggregare persone provenienti dall'Africa, dall'Europa e da tutto il mondo".