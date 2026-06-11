Ufficiale Cagliari e Pisacane avanti insieme: rinnovo fino al 2028 coi rossoblù

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Nel segno della continuità, il Cagliari ha deciso di proseguire il proprio percorso con Fabio Pisacane. Dopo l'annuncio del presidente Tommaso Giulini nei giorni scorsi, è arrivata anche l'ufficialità del rinnovo contrattuale per il tecnico rossoblù, reduce dalla sua prima stagione alla guida della squadra in Serie A. Questa la nota diffusa dal club sardo: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, allenatore della Prima squadra rossoblù, che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2028 con opzione a favore del Club per un’ulteriore stagione. Una scelta nel segno della continuità, della programmazione e del senso di appartenenza. Un legame nato nel 2015, quando Pisacane arrivò in Sardegna da calciatore, e consolidato negli anni fino a diventare una storia professionale e umana indissolubilmente legata ai colori rossoblù e alla città che ha scelto come casa.

La conferma e il prolungamento contrattuale arrivano al termine di una stagione d’esordio positiva, chiusa con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Club: il quattordicesimo posto in Serie A con 43 punti, terzo miglior risultato del Cagliari nella massima serie dal 2014 a oggi. La salvezza conquistata con anticipo, le prestigiose vittorie ottenute contro alcune delle principali protagoniste del campionato e la crescita di numerosi giovani rappresentano i punti cardine di un’annata che ha posto solide basi per il futuro, nel solco di una filosofia fondata su ambizione, professionalità e spirito di gruppo. Arrivato sulla panchina della Prima squadra nell’estate del 2025 dopo il brillante percorso nel Settore giovanile, Pisacane ha confermato sul campo le qualità che gli avevano permesso di conquistare la fiducia del Club: competenza, leadership e cultura del lavoro. Per lui la maglia rossoblù rappresenta molto più di una semplice esperienza professionale. Dopo avere scritto pagine importanti da calciatore tra il 2015 e il 2021, nel 2022 è entrato a far parte dello staff tecnico della Prima squadra, prima di intraprendere il percorso nel vivaio che lo ha portato alla guida dell’Under 20. Con la Primavera ha ottenuto una salvezza, sfiorato per due stagioni consecutive l’accesso ai playoff Scudetto e conquistato nel 2025 la storica Coppa Italia di categoria, primo trofeo del settore giovanile nella storia del Club. L’approdo alla guida della Prima squadra è stato il naturale sviluppo di un percorso costruito all’interno del Cagliari, con l’obiettivo di dare continuità a un progetto fondato su organizzazione, coraggio, valorizzazione dei giovani e una visione condivisa che coinvolge tutte le componenti del Club. Il rinnovo sino al 2028 conferma la volontà comune di proseguire insieme un cammino consolidato giorno dopo giorno attraverso impegno, dedizione e passione per questi colori. Valori che continueranno a guidare il lavoro di Fabio Pisacane alla guida del Cagliari. Congratulazioni, Mister. Avanti insieme!".