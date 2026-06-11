Iniziano i Mondiali! Ecco le formazioni ufficiali di Messico-Sudafrica
Finalmente ci siamo. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Messico-Sudafrica, il match inaugurale per questi Mondiali 2026. Il Messico opterà ovviamente per una gara offensiva, al debutto in casa per il torneo iridato, con il CT Aguirre che lascia in panchina il milanista Santi Gimenez per schierare Raul Jimenez, in difesa invece compare Vasquez del Genoa dal primo minuto. Nel Sudafrica invece assetto prettamente difensivo, almeno sulla carta, con un tandem offensivo composto da Foster e Rayners titolari.
Messico (4-1-2-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira; Fidalgo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinoses. A disposizione: Acevedo, Alvarez, Chavez Garcia, Chavez L., Santi Gimenez, A. Gonzalez, Huerta Valera, G. Martinez, Mora, Ochoa, Pineda, Romo, J. Sanchez, Vargas, A. Vega. Allenatore: Aguirre.
Sudafrica (5-3-2): Williams; Mudau, Okon, Ribisi, Mbozaki, Modiba; Mokoena, Sithole, Adams; Foster, Rayners. Allenatore: Broos.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati