JUVE-ROMA, Tris bianconero: 3-1 ed è semifinale

È bastato un grande primo tempo alla Juventus per regolare la Roma nel quarto di finale di Coppa Italia andato in scena questa sera all'Allianz Stadium e strappare il pass per le semifinali della competizione, che i bianconeri giocheranno in doppio confronto contro la vincente di Milan-Torino. È finita 3-1 per la squadra di Sarri, con Ronaldo e compagni che hanno segnato tutte e tre le reti nel primo tempo: ad aprire le marcature ci ha pensato proprio CR7 al 26', poi al 38' è arrivato il raddoppio di Bentancour (bellissima azione personale dell'uruguagio) mentre in pieno recupero è arrivato il tris di Bonucci. Inutile la rete di Under segnata a inizio ripresa per la squadra di Fonseca, che nel prossimo turno di campionato è attesa dal derby contro la Lazio.