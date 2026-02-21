Primavera, la Fiorentina batte 4-1 la Lazio ed è prima in classifica

Redazione FV

La Fiorentina Primavera batte i coetanei della Lazio per 4-1. Nella partita andata in scena oggi pomeriggio al Viola Park i ragazzi di Daniele Galloppa hanno dominato, rifilando un poker agli avversari. Gol di Conti (9’) pareggiato da Battisti (18’). Nuovo vantaggio del viola Sadotti (64’), definito dalle reti successiva di Braschi (83’) e Deli (92’). Adesso la Fiorentina è almeno momentaneamente prima in classifica a quota 46 punti.