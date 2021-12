JUVE, Carta CR7: "Se viene fuori ci saltano alla gola"

"Se quella carta salta fuori abbiam ... ci saltano alla gola tutto sul bilancio". A indirizzare le indagini dell’inchiesta Prisma sui rapporti tra la Juventus e Cristiano Ronaldo è questa frase, riportata dall’Ansa, captata dalle intercettazioni della Guardia di Finanza in una conversazione del 23 settembre scorso tra Federico Cherubini, sentito nei giorni scorsi come persona informata dei fatti dalla Procura di Torino ma non indagato, e Cesare Gabasio, legale rappresentante della Juventus, il cui nome dalle ultime ore è il settimo iscritto nel registro degli indagati dopo quelli di Agnelli, Paratici, Nedved, Cerrato, Re e Bertola. Sono legate a questo filone le perquisizioni di ieri della guardia di finanza incaricata di recuperare la documentazione "contabile ed extracontabile" in riferimento alla "famosa carta che non deve esistere teoricamente" intercettata in una conversazione tra Gabasio e Cherubini su Cristiano Ronaldo. Lo riporta Gazzetta.it.