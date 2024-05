JOVETIC, Futuro? La Fiorentina ha il mio numero...

FirenzeViola.it

Stevan Jovetic parla a Sky Sport dopo la vittoria della Conference League: "Sono strafelice perché ho sofferto tanto per arrivare a questo punto. È la mia prima medaglia europea, è stata una stagione difficile e abbiamo giocato contro grandissime squadre: abbiamo fatto un bel lavoro, dico grazie ai miei compagni e agli allenatori oltre ai nostri tifosi che sono pazzeschi e se lo meritano. Stasera festeggeranno tanto. Voglio salutare anche la Fiorentina, mi dispiace molto perché è la seconda finale che perdono. Per me non è stato facile giocare questa finale. Per questo gli auguro il meglio per la prossima stagione".

Che legame ha con Firenze?

"Sento tanti ex compagni, anche gente che oggi lavora alla Fiorentina. Sono tornato con l'Inter per una partita e poi basta perché avevo sempre tanti impegni. Ma Firenze è sempre una città speciale per me. Il destino ha giocato con me. Mi spiace ma è andata così".

Futuro?

"Io ho firmato un anno più un anno, poi vedremo. Loro volevano parlare ma per me contava solo la finale, poi parleremo. Sono contento di aver vinto, gioco per questo. Poi per il resto vedremo. Chiudere la carriera a Firenze? Hanno il mio numero (ride, ndr). Nel calcio non si sa mai e per me Firenze è speciale, vediamo..."

Il migliore Jovetic alla Fiorentina?

"Credo di sì. Ho avuto tanti infortuni gravi, per me è importante fare bene quando sto in campo e i miei numeri dicono questo e deve essere per la mia forza mentale".