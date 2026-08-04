L'ex obiettivo viola Kostic saluta l'Italia e va al PSV Eindhoven

L'ex obiettivo viola Kostic saluta l'Italia e va al PSV EindhovenFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

L'ormai ex attaccante della Juventus, Filip Kostic, recentemente accostato anche alla Fiorentina dopo lo svincolo (il 30 giugno) dal club bianconero, saluta l'Italia e si accasa al PSV Eindhoven. Secondo quanto riporta Sky Sport Kostic era seguito fortemente anche dall'AEK Atene, ma alla fine l'attaccante si è lasciato convincere ad accettare di andare in Olanda, al PSV appunto, con cui, all'età di 34 anni, sta per firmare un biennale.