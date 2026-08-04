La serie C sbarca su Rai 2: il Ravenna di Ronaldinho inaugura la serie
La Lega Pro in diretta su Rai 2: una vetrina importante per i territori e i club della Serie C, che porteranno giovani talenti e belle giocate nelle case degli italiani, grazie al palinsesto di uno dei tre canali principali del servizio pubblico, nel corso dell’appuntamento della domenica dal titolo “Domenica sportiva pomeriggio”, condotto da Gianluca Semprini e Francesca Spaziani Testa e curato da Alessandro Antinelli con la supervisione di Massimo Proietto.
Ravenna-Perugia, valida per la quarta giornata di andata e in programma allo stadio “Bruno Benelli” domenica 13 settembre alle 15, sarà la prima partita ospitata da Rai 2. Una sfida attesa, che la scorsa stagione sportiva regalò gol ed emozioni: nella città ravennate finì 3-2 per i padroni di casa.
Alla sesta giornata di andata toccherà al secondo match Rai 2: Inter U23-Foggia, in campo allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni domenica 20 settembre alle 15, verrà trasmessa live in chiaro sul secondo canale nazionale.
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