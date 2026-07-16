Ufficiale Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina: il comunicato del club

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E' finalmente arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Alex Jimenez, terzino destro preso dal Bournemouth. Per il trasferimento, già ufficializzato dalla Lega, la Fiorentina aspettava il transfer internazionale. Ecco la nota del club viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall' A.F.C. Bournemouth. Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l' 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan, ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024/25. Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, ha all'attivo 31 presenze ed 1 gol in Premier League. Jimenez, ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 Spagnola".

Cifre e formula

Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscaatto a 20 milioni di euro, con il 30% sulla futura rivendita a favore del Bournemouth. La Fiorentina può comunque abbassare tale percentuale, fino a lasciare agli inglesi solo il 10% versando, all'eventuale riscatto, 3 milioni ogni 10% aggiuntivo.