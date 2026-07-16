Ultimatum dell'Udinese a Zaniolo: in ritiro entro il 22 o fuori rosa

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Ieri Franco Collavino, dg dell’Udinese, ha commentato la situazione dell’ex viola Nicolò Zaniolo che non sta prendendo parte agli allenamenti della squadra bianconera per via di un certificato medico, anche se alle spalle ci sarebbe una forte delusione per i termini contrattuali e le clausole che il club ha presentato al giocatore nel momento della firma sul rinnovo del contratto.

"Le parti stanno dialogando, bisogna pazientare ancora un po'. Non è stato eretto un muro, c'è un dialogo in corso ma in questo momento è meglio non commentare oltre per non alimentare speculazioni. Lasciamo discutere in modo sereno le parti, credo si possa arrivare ad una soluzione positiva in tempi abbastanza rapidi", ha spiegato il dirigente friulano.

Secondo La Gazzetta dello Sport però il giocatore è ancora turbato per l'evolversi dei fatti e per il momento non sembra intenzionato a scendere a compromessi. Le diplomazie sono a lavoro per ricucire, ma il tempo stringe e per il quotidiano se il giocatore non dovesse presentarsi per il ritiro di Lienz il 22 luglio la società della famiglia Pozzo potrebbe decidere di metterlo fuori rosa. Anche perché, per il momento, non sono arrivate offerte ufficiali nonostante le voci di interessamenti di Juventus, Milan e Bologna.