Udinese, Davis su Zaniolo: "Lo amiamo. Con lui ancora più forti"

vedi letture

Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, si è così espresso su Nicolò Zaniolo nella serata di ieri a margine della presentazione della nuova prima maglia della squadra friulana: "Nico è un giocatore molto forte, ovviamente avremmo tutti voluto con noi adesso. Tutti lo amiamo ma la squadra è forte e molti giocatori dello scorso anno sono ancora qui. Ripeto la squadra è forte, ovviamente con Nico lo sarebbe ancora di più e speriamo di vederlo presto qui".

Questa prima parte di ritiro?

"È bello esser tornati ad allenarsi, stiamo lavorando duro ma abbiamo un bel gruppo, è il terzo anno con Runjaic e il nostro rapporto è migliorato. Anche lui è cresciuto in questi anni in Italia. Non vedo l'ora di migliorarmi e se rimaniamo uniti possiamo anche fare meglio della scorsa stagione in termini di classifica".