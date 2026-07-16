Dall'Inghilterra, non solo il Nottingham: pure il Newcastle su Dodo

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Non solo il Nottingham Forest come squadre inglese su Dodo. Secondo quanto riporta Football Trasfer News anche il Newcastle avrebbe mosso i primi passi per il terziano brasiliano. I Magpies sono alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra e avrebbero già avviato i contatti sia con la Fiorentina che con l’entourage del giocatore - si legge - Ciò non toglie che il Nottingham rimanga alla finestra.

Dodo in cerca di una soluzione

Ricordiamo che Dodo, il cui contratto scadrà nel 2027, è alla ricerca di una nuova avventura dopo i dissidi avuti con il club viola nel corso dell’ultimo anno. In Italia anche Napoli, Roma, Como e Inter stanno monitorando la sua situazione.