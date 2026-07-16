Ufficiale Diego Coppola è del Paris FC. La nota sull'ex obiettivo viola

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L'ex obiettivo della Fiorentina, Diego Coppola, è ufficialmente un giocatore del Paris FC. Il club francese lo ha riscattato dal Brighton, per il difensore contratto fino al 2031. 22 anni, l'ex Verona si era trasferito a Parigi a gennaio, raccogliendo 14 presenze fra Ligue 1 e Coupe de France. Termina così dopo appena 6 mesi l'avventura al Brighton, dove Coppola è sceso in campo in sole 5 occasioni per un totale di 194 minuti.

Il comunicato del Paris FC

Questo il comunicato della società parigina: "Siamo molto felici di dare il bentornato a Diego Coppola dopo la sua prima esperienza con il club la scorsa stagione. È motivo di grande orgoglio, con questo trasferimento a titolo definitivo, rendere Diego un vero giocatore del Paris FC. Negli ultimi mesi, Diego ci ha mostrato appieno le sue qualità e quanto può contribuire alla squadra. Il suo impegno, la sua esemplare professionalità e la sua perfetta integrazione nello spogliatoio sono stati impressionanti. Questo la dice lunga sul suo carattere. Pochi giocatori possiedono tutte le sue qualità, sia come calciatore che come persona. Il ritorno di Diego al Paris FC è un'ottima notizia per noi".