Sarri: "Vorrei vincere qualcosa a Bergamo. Ci sono tutti i mezzi"

vedi letture

Queste le parole di Maurizio Sarri alla sua presentazione come nuovo allenatore dell’Atalanta: “Ci tenevo a ringraziare la società. Sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Mi ha colpito molto lo stadio, il clima e quanto questa società lavora. Chiaro che la mia filosofia è molto differente, ma la priorità è vedere una buona Atalanta. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta".

Cosa si aspetta dal mercato viste le ambizioni della società?

"Mi aspetto una stagione importante. I mezzi ci sono per fare bene, ma dobbiamo lavorare. Il mio direttore sa come penso il calcio e le caratteristiche dei giocatori per il mio gioco, poi è vero che l'Atalanta ha la sua filosofia. La qualità della rosa è presente, poi sul mercato staremo a vedere".

Cosa le ha chiesto la società?

"Mi ha chiesto di lavorare e l'obiettivo sarà ovviamente dare tutto".

Che sogno vorrebbe realizzare con l'Atalanta?

"Mi piacerebbe vincere qualcosa qua a Bergamo, però il viaggio è più bello della meta sotto certi aspetti e spero che quello nerazzurro sia un grande viaggio".