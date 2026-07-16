Frendrup nel mirino del Betis. Tentativo per l'ex obiettivo viola

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Morten Frendrup finisce nel mirino del Real Betis. Secondo quanto riportano dalla Spagna, il club andaluso è seriamente interessato al centrocampista danese, venticinque anni, al Genoa dal 2022 e legato ai rossoblù fino al 2028. Come informa Zona Mixta, il giocatore - obiettivo della Fiorentina in passato - sarebbe disponibile a trasferirsi alla corte dell'allenatore biancoveerde Manuel Pellegrini e su di lui ci sono anche le sirene inglesi. Il Betis ha chiuso l'ultimo campionato al quinto posto, assicurandosi la qualificazione alla prossima Champions League, arma in più per convincere il genoano.