Jagiellonia-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, orario della sfida di Conference League

vedi letture

Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in tv e streaming: data, orario e canali della sfida valida per l’andata degli spareggi di Conference League

La Fiorentina torna in campo in Europa. Giovedì 19 febbraio la squadra di Paolo Vanoli affronterà lo Jagiellonia Bialystok nell’andata degli spareggi di UEFA Conference League, con in palio l’accesso agli ottavi di finale della competizione.

Una trasferta delicata per la Viola, chiamata a ottenere un risultato positivo in vista del ritorno al Franchi. Ecco tutte le informazioni utili su Jagiellonia-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, orario e dettagli del match.

JAGIELLONIA-FIORENTINA: DATA, ORARIO E STADIO

La partita Jagiellonia-Fiorentina si giocherà giovedì 19 febbraio 2026 con calcio d’inizio alle ore 21:00.

Il match si disputerà allo Stadion Miejski di Bialystok, impianto che ospita le gare interne dello Jagiellonia, formazione attualmente ai vertici del campionato polacco.



DOVE VEDERE JAGIELLONIA-FIORENTINA IN TV

Si potrà seguire la gara in diretta su Sky. La sfida valida per gli spareggi di Conference League sarà trasmessa sui canali:

-Sky Sport Uno (canale 201)

-Sky Sport (canale 252)

Non è prevista la trasmissione in chiaro. Per assistere alla partita sarà necessario un abbonamento alla piattaforma.

La telecronaca dell'incontro è affidata a Massimo Marianella che ha al suo fianco Lorenzo Minotti per il commento tecnico.

Inviata a bordocampo: Vanessa Leonardi.



JAGIELLONIA-FIORENTINA IN STREAMING

Sarà possibile vedere Jagiellonia-Fiorentina in diretta streaming tramite:

-Sky Go, per chi è già cliente Sky

-NOW, acquistando il pass Sport sulla piattaforma

Entrambi i servizi consentono la visione su smartphone, tablet, PC e smart TV compatibili.

Come di consueto, su FirenzeViola.it sarà disponibile la diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e dichiarazioni al termine della gara mentre su Radio FirenzeViola, la trasmissione "Se fosse sempre domenica" con Lorendo Di Benedetto in conduzione, Chiara Andrea Bevilacqua in studio ed Andrea Giannattasio in radiocronaca, vi terranno compagnia con il racconto del match, le voci dei protagonisti e il commento degli opinionisti.



IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE

La Fiorentina arriva a questo appuntamento europeo con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso continentale, in una competizione che negli ultimi anni l’ha vista protagonista fino alle battute finali.

Lo Jagiellonia, dal canto suo, guida il campionato polacco e fa della solidità casalinga uno dei propri punti di forza. L’ambiente di Bialystok si preannuncia caldo e pronto a spingere la squadra di casa in una gara che rappresenta un appuntamento storico.

I PRECEDENTI

Quella tra Jagiellonia e Fiorentina sarà una sfida inedita: le due formazioni non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali UEFA.