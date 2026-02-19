FirenzeViola Mariani torna al Franchi: l'ultima volta la Fiorentina calò la manita all'Udinese

Sarà Maurizio Mariani l'arbitro del derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Il fischietto della sezione di Aprilia nella sua decennale carriera nel massimo campionato italiano ha diretto la Fiorentina in 18 occasioni, mantenendo uno score nettamente positivo in favore del club gigliato, che sotto la direzione di Mariani ha collezionato: 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo incrocio tra la Fiorentina e il fischietto romano ha visto la squadra allenata da Paolo Vanoli uscire vincitrice con un sonoro 5-1 ai danni dell'Udinese, risultato che allora coincideva con il primo successo viola in campionato, dopo addirittura 16 giornate.

Dall'altra parte i nerazzurri di Hiljiemark sono stati diretti da Mariani solo in 4 occasioni, tutte in Serie B, uscendo sconfitti nel 75% dei casi (3 partite) e riuscendo a ottenere i tre punti solo contro il Benevento nel 21/22. Nella stessa stagione Mariani fu nuovamente presente in negativo per il Pisa, che fu sconfitto ai supplementari nella finale playoff di ritorno contro il Monza. Dunque i bilanci sono nettamente a favore dei viola, che hanno l'obbligo di vincere il derby toscano per mettere pressione alle sfidanti in zona salvezza, contro un Pisa che, data la classifica, non ha niente da perdere.