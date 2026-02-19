L'AIA ha deciso: il derby tra Fiorentina e Pisa sarà diretto da Mariani
FirenzeViola.it
L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 26° giornata di Serie A. Il derby toscano tra Fiorentina e Pisa è affidato a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, che sarà assistito da Bindoni e Tegoni, mentre il quarto ufficiale sarà Fabbri. Dagli studi del centro tecnico di Lissone ci saranno Gariglio al Var e Fourneau come Avar. Di seguito la squadra arbitrale al completo:
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FABBRI
VAR: GARIGLIO
AVAR: FOURNEAU
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
2 Vanoli e il pensiero dominante: prima il campionato, poi l’Europa. Ma oggi serve almeno l'orgoglio
4 Confermato il divieto di trasferte per i tifosi della Fiorentina fino a fine stagione: ricorso respinto
Copertina
FirenzeViolaConfermato il divieto di trasferte per i tifosi della Fiorentina fino a fine stagione: ricorso respinto
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com