L'AIA ha deciso: il derby tra Fiorentina e Pisa sarà diretto da Mariani

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 26° giornata di Serie A. Il derby toscano tra Fiorentina e Pisa è affidato a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, che sarà assistito da Bindoni e Tegoni, mentre il quarto ufficiale sarà Fabbri. Dagli studi del centro tecnico di Lissone ci saranno Gariglio al Var e Fourneau come Avar. Di seguito la squadra arbitrale al completo:

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: FABBRI

VAR: GARIGLIO

AVAR: FOURNEAU