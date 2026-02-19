L'AIA ha deciso: il derby tra Fiorentina e Pisa sarà diretto da Mariani

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 26° giornata di Serie A. Il derby toscano tra Fiorentina e Pisa è affidato a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, che sarà assistito da Bindoni e Tegoni, mentre il quarto ufficiale sarà Fabbri. Dagli studi del centro tecnico di Lissone ci saranno Gariglio al Var e Fourneau come Avar. Di seguito la squadra arbitrale al completo: 

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:       FABBRI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     FOURNEAU