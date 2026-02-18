Social

Fiocco rosa in arrivo per Kayode: l'annuncio nello stadio del Brentford

Oggi alle 23:15News
di Redazione FV

Grande notizia per l'ex giocatore della Fiorentina Michael Kayode. Con un video pubblicato sui propri social assieme alla compagna e al Brentord, il classe 2004 ha annunciato l'arrivo di una bimba nella famiglia, con un gender reveal direttamente all'interno dello stadio del club che lo ha acquistato dalla Fiorentina.

Grandi sorrisi e tanta emozione per il laterale che in Inghilterra è già diventato un beniamino. Questo il video dell'evento: