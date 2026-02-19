Mutti sul Var: "È importante ma va ridimensionato. L'arbitro deve tornare centrale"
Bortolo Mutti, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli commentando le ultime polemiche arbitrali provenienti dalla nostra Serie A e dando una sua lettura sull'utilizzo del Var: "Il Var ci vuole, in certe situazioni è importante perché la tecnologia ci aiuta. Però deve essere ridimensionato: deve tornare centrale l’aspetto umano, l’arbitro, e l’errore umano va accettato con più serenità. Spesso vediamo quattro o cinque persone che valutano la stessa situazione e la pensano in modo diverso: uno dice che la mano pesa, l’altro che pesa meno, un altro che non pesa affatto.
Non c’è una coerenza collettiva. In certe cose, però, il VAR è fondamentale: fuorigioco, situazioni violente in campo sfuggite all’arbitro. C’è da lavorare: è uno strumento importante, ma va qualificato meglio".
