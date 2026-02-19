Milan, Allegri a Fabregas: "Sei un coglione, un bambino che ha iniziato ad allenare ora"
È stato un finale di grande tensione quello che si è vissuto ieri nel recupero della 24^ giornata a San Siro tra Milan e Como. Al termine della gara infatti c'è stato un confronto fuori dalla sala stampa tra Max Allegri e Cesc Fabregas, già in parte avvenuto appena prima che il tecnico livornese del Diavolo venisse cacciato dal campo con espulsione diretta sventolatagli dal direttore di gara Mariani.
Tra i due sono volate parole grosse, e, come riportato da Tuttomercatoweb.com, si sono sentite nitidamente delle parolacce. "Sei un bambino, sei un coglione, sei un bambino che ha iniziato a fare l’allenatore l'altro ieri”, un virgolettato di Allegri a Fabregas che si è avuto modo di udire distintamente dall'interno della sala stampa e che fa riferimento al gesto del tecnico spagnolo nei confronti di Saelemaekers, per il quale invocava il secondo giallo nel finale, che ha provocato l'espulsione appunto di Allegri.
