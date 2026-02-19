Verona, Sammarco duro: "È inutile parlare di salvezza se non vinciamo le partite"

Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo di domani. Queste le sue parole: "Inutile parlare di salvezza se non vinciamo le partite. Noi dobbiamo andare in campo e dare tutto cercando di vincere le partite, solo così si può riaccendere la speranza".

Rosso a Orban?: "Penso ci sia poco da parlare di Orban, le immagini sono abbastanza chiare, vediamo tutte le partite di Serie A dove i giocatori si permettono cose ben peggiori. È stata una leggerezza, poteva non dire quello che ha detto, ma l'arbitro poteva fare a meno di fare quello che ha fatto. Non ho parlato con la società in merito al ricorso, sinceramente non so se ci siano le condizioni".