FirenzeViola Jagiellonia-Fiorentina, totoformazione: chance per Fazzini e Fabbian, davanti c'è Piccoli

Quella che scenderà in campo questa sera in Conference League in Polonia a Bialystok, contro lo Jagiellonia, è senza alcun dubbio una Fiorentina sperimentale e composta per la maggior parte dei titolari da tante cosiddette seconde linee.

Paolo Vanoli infatti sembra avere le idee chiare, la priorità va data al campionato, questo però non significa che stasera in Europa saranno ammesse brutte figure. Piuttosto il palcoscenico della Conference League sarà l’occasione per diversi giocatori che hanno avuto fino ad oggi poco spazio di mettersi in mostra. In porta, come noto, ci sarà il ritorno dal titolare dopo 10 anni di Lezzerini, schierato al posto di un De Gea rimasto a Firenze per una sublussazione ad un dito. La linea difensiva sarà composta da Fortini, pronto a prendere il posto di Dodo, la coppia centrale che dovrebbe essere quella formata da Comuzzo e Ranieri, e il terzino sinistro che sarà Robin Gosens, di ritorno da titolare dopo due panchine consecutive in Serie A. Turnover anche a centrocampo, dove Fagioli godrà di un turno di riposo e verrà sostituito da Ndour, mentre è confermato dal 1' Mandragora, assente per squalifica contro il Pisa. L’altra mezz'ala invece dovrebbe essere Fabbian, a caccia di minuti per mettersi in mostra e ritagliarsi il suo spazio. Sulle corsie esterne invece dovrebbero agire a destra Harrison e a sinistra Fazzini, mentre davanti con l’assenza di Kean, lasciato a riposo a Firenze, toccherà a Piccoli guidare i viola.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo le principali testate giornalistiche:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli.

Corriere dello Sport-Stadio (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli.

Tuttosport (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli.

La Nazione (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour ; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli.

Corriere Fiorentino (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli.

la Repubblica (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour ; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli.