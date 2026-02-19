Juventus-Como affidata a Doveri: ecco tutte le designazioni del 26° turno

Juventus-Como affidata a Doveri: ecco tutte le designazioni del 26° turno
Oggi alle 14:18
L'AIA, come di consueto, a reso note le designazioni arbitrali alla vigilia del 26° turno di Serie A. Le partite più importanti del weekend, Juventus-Como e Atalanta-Napoli, sono state affidate rispettivamente a Doveri e Chiffi. La sfida tra Lecce, in lotta per la salvezza, e Inter sarà diretta da Manganiello. Ecco tutte le designazioni arbitrali: 

SASSUOLO – H. VERONA     Venerdì 20/02 h. 20.45

MARINELLI

YOSHIKAWA – BIFFI

IV:      MASSA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      GIUA

JUVENTUS – COMO    Sabato 21/02 h. 15.00

DOVERI

PERROTTI – ROSSI C.

IV:      FELICIANI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      CAMPLONE

LECCE – INTER     Sabato 21/02 h. 18.00

MANGANIELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV:       DIONISI

VAR:      PATERNA

AVAR:       AURELIANO

CAGLIARI – LAZIO    Sabato 21/02 h. 20.45

RAPUANO

COSTANZO – FONTANI

IV:      GALIPO'

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MARESCA

GENOA – TORINO      Domenica 22/02 h. 12.30

GUIDA

CECCON – BIANCHINI

IV:      SOZZA

VAR:      MARESCA

AVAR:    FOURNEAU

ATALANTA – NAPOLI     Domenica 22/02 h. 15.00

CHIFFI

CECCONI – MORO

IV:     ZUFFERLI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     DI PAOLO

MILAN – PARMA     Domenica 22/02 h. 18.00

PICCININI

PERETTI – COLAROSSI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     PAIRETTO

ROMA – CREMONESE    Domenica 22/02 h. 20.45

DI BELLO

BAHRI – CEOLIN

IV:     SACCHI

VAR:     NASCA

AVAR:       MERAVIGLIA

BOLOGNA – UDINESE     Lunedì 23/02 h. 20.45

MARCENARO

ROSSI L. – LAGHEZZA

IV:     MASSIMI

VAR:    MARINI

AVAR:      SOZZA