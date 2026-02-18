Lite Allegri-Fabregas. Il tecnico del Milan: "Sei un bambino che ha iniziato ora"

Max Allegri e Cesc Fabregas non se le sono mandate a dire nel post-partita piuttosto acceso di Milan-Como 1-1. Come riporta TMW, la diatriba tra i due si è spostata fuori dal campo di San Siro, in particolare prima dell'ingresso in sala stampa quando si è registrata un'accesissima discussione avvenuta tra i due allenatori. Sono volate parole grosse, si sono sentite nitidamente delle parolacce.

Il motivo della sfuriata tra i due è il gesto di Fabregas nei confronti di Saelemaekers, per il quale invocava il secondo giallo nel finale, che ha provocato l'espulsione appunto di Allegri. Nello specifico una Allegri avrebbe detto a Fabregas: “Sei un bambino, sei un coglione, sei un bambino che ha iniziato a fare l’allenatore”. Una tensione poi risolta dai presenti che hanno preso strade diverse.