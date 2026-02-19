Franchi, posta la maxi trave per la Fiesole: ora servono 50 milioni e tempi certi
Passo avanti nei lavori allo Stadio Artemio Franchi: alla Curva Fiesole è stata posata la prima maxi-trave che sosterrà gradoni e copertura. Un segnale concreto di avanzamento, anche se – come evidenzia la Repubblica – restano alcune incognite per il Comune. La sindaca Sara Funaro e l’assessora Perini mostrano fiducia sull’intesa con la Fiorentina per coprire i 50-60 milioni mancanti: sarà il club a dover presentare la proposta formale, a cui seguirà la gara pubblica.
Fondamentale rispettare le scadenze: entro luglio serve un passaggio chiave in vista della candidatura a UEFA Euro 2032, con un quadro finanziario definito. Intanto i gradoni arriveranno in estate (primo lotto da chiudere entro febbraio 2027) e per il 29 agosto si punta a completare la nuova gradinata e parte della copertura sul lato nord.
