Dagli inviati

Bialystok, la dirigenza viola in visita alla chiesa ortodossa: le foto esclusive

Oggi alle 12:51Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato a Bialystok (PL), Andrea Giannattasio

Questa mattina il direttore generale Alessandro Ferrari ha svolto, assieme al responsabile della sicurezza Edoardo Miano e al referente Uefa della Fiorentina Fabrizio Sanna, un piccolo tour della città di Bialystok. Ad accompagnare i tre è stato il referente Uefa dello Jagiellonia, Emil Kaminski. 

Il tour ha preceduto il classico pranzo Uefa che si svolgerà a breve e al quale parteciperà la dirigenza della Fiorentina al completo, compreso il direttore sportivo Paratici. Tra le altre cose, la delegazione ha visitato anche la chiesa ortodossa "Cathedral of St. Nicholas the Wonderworker Archbishop of Myria in Lycia".

Queste le immagini esclusive realizzate da FirenzeViola.it in Polonia: