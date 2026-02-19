Confermato il divieto di trasferte per i tifosi della Fiorentina fino a fine stagione: ricorso respinto
È stata respinto il ricorso presentato dall’Associazione Tifosi Fiorentini e dall’Associazione Centro Coordinamento Viola Club, contro il provvedimento con il quale il ministero dell’Interno ha disposto il divieto delle trasferte fino al termine del campionato per i tifosi della Fiorentina. Questo quanto appreso dalla nostra redazione, con i tifosi viola dunque che dopo gli incidenti avvenuti il 18 gennaio scorso sull’Autostrada A1, nei dintorni di Bologna, con i tifosi della Roma, al pari dei giallorossi, avranno le trasferte vietate fino alla fine del campionato. Questo il comunicato dell'ATF Associazione Tifosi Fiorentini pubblicato sui social:
"L'A.T.F. comunica che il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, presentato di concerto con l'ACCVC, avverso il provvedimento di chiusura dei settori ospiti per i tifosi della Fiorentina fino al termine della stagione sportiva 2025/26 disposto dal Ministero Dell'Interno È STATO RESPINTO!".
