Hellas Verona, stagione finita per Serdar: rottura del legamento crociato

Brutte notizie per l'Hellas Verona, che perde un pezzo importante del proprio centrocampo in vista del finale di stagione. Suat Serdar (28 anni), che già tra ottobre e dicembre era stato indisponibile per un mese e mezzo circa e che adesso però alza bandiera bianca. A rendere nota la notizia del triste infortunio di Serdar, ci ha pensato l'Hellas Verona, che ha fatto sapere anche la data dell'operazione al proprio centrocampista e capitano, infortunatosi in maniera seria al legamento crociato. Il classe '97 sarà operato a Villa Stuart tra due giorni.

Si legge nella nota medica dell'Hellas Verona su Serdar: "Hellas Verona FC comunica che nella giornata di lunedì 23 febbraio il calciatore Suat Serdar sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento di ricostruzione legamentosa sarà eseguito a Villa Stuart dal Professor Pier Paolo Mariani".