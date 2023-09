ITALIANO, Non siamo stati entusiasmanti. Ma ok così

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Così Vincenzo Italiano, allenatore viola, dopo Udinese-Fiorentina ai microfoni di Dazn: “Va bene il risultato. A inizio stagione è importante mettere fieno in cascina. Non abbiamo fatto una gara entusiasmante come facciamo di solito, ma quando serve altro abbiamo visto che i ragazzi sono capaci. Quando ci siamo messi a cinque dietro il segnale era chiaro: portare a casa i tre punti, e ce l’abbiamo fatta”.

Come mai Quarta è arrivato a segnare così?

“Aveva segnato con l’Atalanta. Gli abbiamo dato la libertà di giostrarsi quando vede spazio perché vede le situazioni. Bravo lui e Bonaventura per la palla stupenda. Fare gol in quelle situazioni non è semplice”.

Prima di fare il 3-5-2 stava per entrare Ikoné. Perché ha cambiato idea?

“Avevamo un possesso al limite dell’area dell’Udinese. Ci siamo ritrovati con Lucca che ci ha graziati, con Kayode stanco e che soffriva. A quel punto ho sacrificato Ikone. Sapete quanto è importante per noi ma ho voluto aiutare gente più stanca”.

Le è piaciuto Maxime Lopez?

“Non è facile subito integrarsi coi compagni, in un campo del genere non bellissimo. Palleggiare, che è la sua caratteristica principale, non era facile. Ma ha grande dinamismo e intelligenza, sono contento di lui”.

Come sta Dodò?

“Dodò pare abbia qualcosa al ginocchio, gli è girato. Ma vedremo dopo gli esami. Mi auguro con tutto il cuore che non sia grave, per la sua importanza per la squadra”.