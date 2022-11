ITALIANO, Grande soddisfazione. L'esultanza...

Ai microfoni di Dazn è intervenuto Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, per commentare l'importante vittoria contro la Salernitana: "Nell'urlo di fine gara c'è tutta la soddisfazione per aver superato un periodo non bello dove non mi piaceva vedere i ragazzi a testa bassa. Oggi sono scesi in campo con la voglia di vincere per continuare la striscia positiva. La prestazione è stata di grande livello, abbiamo tirato molto e concesso poco".

Cosa ha inciso di più nel cambiamento della squadra?

"Penso che il lavoro che uno fa in settimana è un lavoro di campo e tattico. Quando si entra in campo la domenica però ci vuole il giusto furore per vincere, e questo ci era mancato. L'abbiamo messo in Conference e ora anche in campionato. Ora siamo più diretti e lavoriamo anche senza palla, tutto questo ci ha permesso di ottenere vittorie".

Come ha percepito il gol di Jovic?

"I ragazzi stavano soffrendo per un periodo difficile. Così si complica il lavoro dell'allenatore e il morale. L'esultanza di Jovic è l'esultanza di una squadra che vuole uscire da un periodo difficile. Ora non dobbiamo abbassare la guardia, il Milan è una squadra stellare e sarà difficile".