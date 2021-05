ITALIANO, Fatto capolavoro. Futuro? Porte aperte

Ottenuta la matematica salvezza grazie al netto 4-1 contro il Torino, Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha così commentato lo storico risultato della squadra bianca in conferenza stampa: "Era l'ennesimo obiettivo che volevamo centrare. L'anno scorso ci siamo riusciti, penso che lo sforzo doveva essere triplo per rimanere in una categoria contro squadre forti. Penso che oggi si sia fatto un capolavoro. Abbiamo fatto un buonissimo lavoro fino ad oggi e per farlo diventare il capolavoro ci voleva la prestazione di oggi. E' stata una partita preparata in un allenamento e mezzo, i ragazzi si sono comportati con coraggio e per noi è una salvezza meritata".

Cosa ha detto alla squadra prima della gara?

"Ho cercato di dire loro che capivo potesse esserci tensione e ansia ma che non si poteva perdere l'identità che chi ha portato a raggiungere la salvezza. I ragazzi hanno interpretato la partita in maniera spettacolare, il Torino se non lo affrontiamo come fatto oggi vince sempre. Il grande attaccamento dei ragazzi ha portato alla salvezza e a centrare un obiettivo che per noi sembrava difficile ma che siamo riusciti a raggiungere. Questo è un regalo anche per la tifoseria che ci ha accompagnato allo stadio".

Lei parla americano? Resta?

"Stiamo facendo il corso per comunicare con la nuova proprietà (ride, ndr). Io sono convinto che i nuovi proprietari aspettavano di sapere la categoria, da domani si inizierà a parlare per capire le loro idee, quale futuro può avere la società. Per quel poco che li ho conosciuti sono persone squisite, per bene, umili e alla mano. Non vedo l'ora di conoscere i loro programmi e capire il futuro. Non posso non provare affetto per questi colori, dove ho ottenuto qualcosa di straordinario. L'affetto c'è, le porte sono aperte a qualsiasi cosa".