ITALIANO, Domani con l'RFS ci giochiamo la vita

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'RFS Riga in Conference League: "Giochiamo questo mini torneo dove inizieremo a pesare i punti. La gara in Olanda contro il Twente ci ha fatto entrare dentro un modo di affrontare queste partite cercando di fare il meglio. Dovremo approcciare bene la partita e sfruttare il fattore campo. Sarà per loro come per noi la partita della vita, ci teniamo tantissimo a proteggere tutto ciò che abbiamo fatto l'anno scorso, ci giochiamo la vita in questa prima partita in casa. Dobbiamo sfruttare il nostro pubblico".