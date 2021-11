ITALIANO (DAZN), Saponara fuoco dentro. Vlahovic...

Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Milan: "È stata una partita intensa, dai ritmi elevati e nella quale noi tenevamo a fare bene visto che con Napoli e Inter non erano arrivati punti. Non volevamo passare per la squadra che non riesce a far punti con le corazzate. Non dimentichiamo che eravamo in grande emergenza in difesa, penso che la squadra abbia fatto una partita incredibile. Nel finale dovevamo gestirla un po' meglio ma alla fine la vittoria è meritata".

Le vittorie contro Pioli?

"Sapete come la Fiorentina affronta la partita: con coraggio e personalità. Anche oggi portarsi Ibra in area è stato pericoloso ma l'obiettivo è sempre lo stesso. Vincere in una situazione del genere è un grande merito di questa squadra".

Saponara?

"È un ragazzo particolare, che devi coinvolgere in tutto. Nel momento in cui riesci a risvegliare il suo fuoco dentro, Ricky è in grado di fare magie come quella di stasera. Però certo non lo scopro io: ha numeri che se arriva concentrato alle partite può mettere in mostra".

Come gestire i rischi in difesa?

"Sono convinto che se lasci il pallino del gioco agli altri ti abbassi inevitabilmente. E questo a me non piace: più abbiamo coraggio e meno pericoli arrivano. Meglio stare lontani dall'area, tanto più contro giocatori come Ibrahimovic o Giroud. La linea è questa".

Vlahovic?

"È un ragazzo che ha grande forza negli allenamenti. Lo fa sempre a mille all'ora, sa l'importanza dell'allenamento e arriva in partita e tira fuori queste prestazioni. Sta iniziando a capire che è il nostro riferimento. Stiamo parlando di un 2000 ma se continua così è destinato ad una grandissima carriera. Poi arrivava dalla qualificazione con la Serbia ed era gasato a mille".

Ha chiesto la maglia a Ibrahimovic?

"Sinceramente non lo so. Ho visto solo i miei ragazzi che festeggiavano per il grande risultato".