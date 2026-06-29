Ufficiale Maresca annunciato dal City. Il Chelsea lo attacca: "Siamo delusi dallo scorso anno"

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"Il Manchester City è lieto di confermare la nomina di Enzo Maresca come allenatore. Il tecnico italiano ha firmato un contratto triennale fino all'estate del 2029. Per Maresca si tratterà della sua terza esperienza al Club, e arriva forte di un bagaglio di esperienza e successi ai massimi livelli. Tutti al Manchester City augurano a Enzo tanta fortuna per questa nuova entusiasmante sfida". Con questo comunicato, il Manchester City ufficializza Enzo Maresca come nuovo allenatore del club.

Contestualmente, sul tecnico italiano scoppia l'ira furibonda del Chelsea. Maresca, ex allenatore dei Blues, viene accusato dal suo vecchio club londinese di tradimento, sentimento che viene fatto trapelare dal comunicato degli inglesi senza mai citare lo stesso allenatore: "Il Chelsea FC riconosce che la stagione 2025/26 è stata estremamente deludente per il club e per i suoi tifosi. Un fattore determinante è stata la discontinuità causata dai cambiamenti che la società è stata costretta a effettuare nel ruolo di allenatore durante il periodo natalizio. Alla luce degli sviluppi recenti, riteniamo importante spiegare ai nostri tifosi cosa sia accaduto e perché il nostro ex allenatore abbia lasciato il club il 1° gennaio 2026.

Nell’autunno dello scorso anno, il club è stato informato dal nostro ex allenatore che avrebbe potuto presentarsi l’opportunità di succedere a Pep Guardiola al termine della stagione. È diventato chiaro che il suo forte desiderio fosse quello di prendere il posto di Guardiola e che fosse pienamente intenzionato a perseguire questa possibilità, nonostante fosse sotto un contratto a lungo termine che non gli dava il diritto di rescinderlo. Nel dicembre 2025, l’allenatore ha inaspettatamente e improvvisamente rassegnato le proprie dimissioni. Ovviamente ci siamo sentiti delusi, poiché ritenevamo che la sua testa e il suo cuore fossero rivolti a un altro club e a un’altra opportunità, nonostante fosse arrivato al Chelsea soltanto l’anno precedente.

Nessun club desidera cambiare allenatore a stagione in corso. Tuttavia, alla luce della sua decisione di non continuare a svolgere le proprie responsabilità fino al termine della stagione, il club non ha avuto altra scelta se non quella di proteggere i propri giocatori, i tifosi e la propria maglia, accettandone le dimissioni. Nelle circostanze descritte e nel rispetto reciproco tra i club, è stato raggiunto un accordo riservato con il Manchester City, che include il pagamento di un indennizzo. È stato inoltre raggiunto un accordo confidenziale con il precedente allenatore, in base al quale egli corrisponderà un risarcimento.

Guardando alla prossima stagione, con Xabi Alonso abbiamo un allenatore dotato di una straordinaria intelligenza calcistica e di grande integrità professionale. Possiede tutte le qualità per portare il successo che i tifosi del club meritano e si aspettano".